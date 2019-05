Profil Alan Walker, Musisi Tampan nan Misterius yang Selalu Memakai Masker

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Alan Walker dikenal sebagai musisi muda asal Norwegia yang jenius dan berbakat.

Tidak sedikit lagu ciptaan pria 21 tahun ini menjadi hits di berbagai negara.

Di antaranya, Alone, All Falls Down, On My Way, Darkside, Spectre, Lily, hingga Faded.

Ketenaran Alan Walker bermula saat merilis lagu Faded pada 3 Desember 2015.

Dalam lagu itu, Alan Walker berkolaborasi dengan penyanyi Norwegia, Iselin Solheim.

Begitu dirilis, Faded langsung mendapat sambutan luar biasa.

Faded menempati puncak lagu terpopuler di sejumlah negara.

Mulai dari Inggris, Italia, Belgia, Belanda, Australia, Selandia Baru, Austria, Swiss, Prancis, Jerman, Irlandia, hingga Kanada.

Di YouTube, Faded sampai saat ini sudah ditonton sebanyak 2,3 miliar kali!

