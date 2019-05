Cerita Kabid Humas Polda Lampung Merintis Karier (2): Ikut Abang None Jakarta

BARENG ABANG NONE - AKBP Zahwani Pandra Arsyad (tiga dari kiri) berfoto bareng Abang None Jakarta.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gagal tes kepolisian, Zahwani Pandra Arsyad banting setir dengan berkuliah. Ia menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.

Tanpa sengaja, saat masuk semester II, ia bertemu seseorang yang kelak berkontribusi mengubah jalan hidupnya.

Melalui orang tersebut, Pandra mengikuti kontes Abang None Jakarta mewakili Jakarta Timur.

“Waktu itu ada acara musik. Saya sama teman-teman nonton. Ada Abang None yang lihat saya. Saya didekati dan diajak ikut pemilihan Abang None," ungkap Pandra, Minggu (12/5/2019).

Keikutsertaan Pandra pada kontes Abang None berjalan mulus. Ia terpilih sebagai Abang Jakarta 1991.

“Lalu saya dapat tugas ke luar negeri mendampingi gubenur (DKI Jakarta). Tugasnya mempromosikan pariwisata yang saat itu terkenal dengan nama Visit Indonesia Year 1991,” tuturnya.

Dari sinilah Pandra mendapat pengalaman luar biasa yang tidak ia peroleh di bangku pendidikan. Ia memperoleh ilmu sapta pesona, berlatih mulai dari etika hingga tutur kata.

"Bagaimana menghormati masyarakat dari semua lapisan. Apalagi sebagai pelayan di bidang pariwista,” ujarnya.

Setelah lulus kuliah, Pandra membulatkan tekad mengikuti lagi seleksi kepolisian melalui Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 1995-1996. Kali ini ia mujur. Pandra lulus SIPSS dengan pangkat letnan dua, kemudian mendapat penempatan di Satuan Reserse.

Rupanya, pengalaman menjadi Abang Jakarta memudahkan Pandra menjadi polisi profesional.

“Pengalaman (menjadi Abang Jakarta) sangat luar biasa. Public relation dan public speaking jadi bekal mengabdikan diri di kepolisian. Dari pengalaman itu, sebagai anggota Polri, jangan bergaul di lingkungan Polri saja. Tapi juga dengan semua lapisan masyarakat, karena masyarakat membutuhkan kehadiran Polri,” jelas Pandra.

“Makanya saya berkeinginan polisi tidak sekadar memberi pelayanan, tapi juga in deep in my heart, harus tulus dari hati yang dalam,” imbuh mantan ajudan Kapolri Jenderal Sutanto ini. (Tribunlampung.co.id/Hanif Risa Mustafa)