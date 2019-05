Cerita Kabid Humas Polda Lampung Merintis Karier (3/Habis): Gagas Festival Cian Cui

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah 28 tahun berlalu, di tengah kesibukan di dunia kepolisian, Zahwani Pandra Arsyad tak melupakan dunia awalnya. Hingga kini polisi berpangkat AKBP itu masih aktif di Ikatan Abang None Jakarta (IANTA) sebagai Pembina Senior.

“Masih aktif. Kegiatan sosial kemasyarakatan, edukasi ke daerah pinggiran yang tidak terjamah," katanya, Minggu (12/5/2019).

Dari pengalamannya mempromosikan program Visit Indonesia 1991 di luar negeri, Pandra menggagas Festival Cian Cui atau Festival Perang Air di Kepulauan Meranti, Riau. Ia menciptakan festival itu saat menjabat kapolres Kepulauan Meranti.

“Festival Cian Cui itu saya cetuskan karena di daerah di mana saya bertugas dulu, tingkat kemiskinannya 40 persen. Kriminalitas dan kebakaran hutan tinggi. Mata pencaharian masyarakat hanya dari kayu dan sagu,” jelas Pandra.

“Jadi, kami angkat kepariwisataan supaya pendapatan masyarakat bertambah. Festival itu 7 hari 7 malam," sambung pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Mei 1970 ini.

Dari ide mencetuskan destinasi wisata tersebut, Pandra kemudian meraih penghargaan The Man Behind The Scene of Cian Cui 2019 pada Februari 2019.

“Karena daerah jadi berubah, kriminalitas turun, saya dapat penghargaan itu,” ujarnya.

Satu lagi pengalaman Pandra yang tak terlupakan saat menjabat kapolres Kepulauan Meranti: ia pernah bermain film layar lebar.

“Saya pernah main film Garuda Superhero tahun 2015. Pengalaman yang luar biasa,” kata Pandra.

(Tribunlampung.co.id/Hanif Risa Mustafa)