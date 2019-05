Kodim 0410/KBL Ikuti Lomba Binter Tingkat Nasional 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kodim 0410/KBL ikut memeriahkan lomba pembinaan teritorial (binter) yang digelar Markas Besar TNI AD (Angkata Darat) tiga hari ke depan.

Perwakilan dari Lampung ini akan bersaing dengan tujuh kodim lainnya.

Dandim 0410/KBL Letkol Arm Wahyu Jatmiko mengatakan sebagai salah satu perwakilan Kodam II Sriwijaya (Sumatera), dia yakin pihaknya bisa menang di lomba tingkat nasional tersebut.

Terlebih lagi selama ini Kodim 0410/KBL telah melaksanakan beberapa program.

Di antaranya, program mentari pagi, menyapa orang yang lebih tua hingga prajurit TNI AD, membantu menyeberangkan masyarakat, jumat berkah, program open UMKM, hingga program unggulan Kodim 0410: one two three yakni metode dengan mengunjungi dua rumah dan mencari tiga kawan setiap harinya.

“Sehingganya akan mendapatan komunikasi yang intens untuk dilakukan pembinaan secara intensif, dan Kodim 0410 optimistis bisa menjuarai lomba binter tahun ini,” katanya.

Adapun Wali Kota Bandar Lampung Herman HN berharap Kodim 0410 memenangi lomba tersebut. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)