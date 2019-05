Pelepasan Peserta Didik Kelas XII SMA Immanuel Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Acara pelepasan peserta didik kelas XII adalah acara yang sangat ditunggu2.

Kali ini SMA Immanuel Bandar Lampung mengangkat tema "See You On The Top dan diadakan di Hotel Horison Bandar Lampung pada hari Senin, 13 Mei 2019.

Pelepasan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang yang terdiri dari peserta didik, orang tua dan dewan guru.

Untuk tahun ini acara pelepasan bertepatan dengan bulan puasa sehingga acara dimulai pada pukul 15.30 agar tidak menghambat peserta didik maupun orangtua yang menjalankan ibadah puasa.

Acara dibuka dengan persembahan tari Sigekh Pengunten.

Pembukaan sidang oleh Kepala Sekolah, pengalungan medali, pemberian penghargaan untuk siswa berprestasi.

Lalu berbagai penampilan kelas X, XI, XII dan ditutup dengan makan malam bersama untuk lebih mempererat tali silaturahmi.

Perpisahan SMA Immanuel di Hotel Horison. (Dok Tribunlampung.co.id)

Moment terpenting dan mengharukan dalam acara ini adalah ketika para peserta didik kelas XII memberikan tanda kasih kepada orang tua lewat sekuntum bunga dan lagu berjudul

"Doa Seorang Anak" yang dialunkan, dengan harapan agar setiap peserta didik mampu memaknai perjuangan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak.