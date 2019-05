Popularitas Kini Meredup, Begini Kondisi Terbaru Ki Joko Bodo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama paranormal Ki Joko Bodo tentu sudah tidak asing di dunia hiburan Indonesia.

Kemampuan Ki Joko Bodo dalam memprediksi nasib para pesohor Tanah Air membuatnya eksis di layar kaca bak artis.

Namun, popularitas Ki Joko Bodo sebagai paranormal kini seolah meredup seiring dengan dirinya yang tak lagi tampil di televisi.

Lama menghilang, pria asal Bali ini kembali mencuri perhatian dengan kabar terbarunya.

Kabar terbaru mengenai Ki Joko Bodo ini terungkap dalam tayangan Selebrita Pagi di YouTube Trans7 Official pada Minggu (12/5/2019) lalu.

Ya, rupanya ia telah berubah drastis karena menanggalkan rambut gondrong dan busana serba hitam yang menjadi ciri khasnya.

Tak hanya dalam penampilan, perubahan mencolok juga terjadi di kehidupannya sejak memutuskan berhijrah.

Seperti apa kehidupan Ki Joko Bodo sekarang?

Seperti diketahui, Ki Joko Bodo telah memutuskan berhijrah dan lebih mendalami agama Islam yang menjadi keyakinannya.

Dalam wawancara di acara On The Spot di YouTube Trans7 Official pada (25/4/2018) silam, Ki Joko Bodo pernah mengungkap perjalanan hijrahnya dimulai usai beribadah umrah.