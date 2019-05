Promo Paket Ramadan Asoka Luxury Hotel Pesan 15 Pax Gratis 1 Pax

Laporan Wartawan Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Asoka Luxury Hotel Lampung memberikan promo pemesanan paket buka puasa selama Ramadan.

Pemesanan 15 pax gratis satu pax buka puasa berlaku kelipatan.

Food and Beverage Manager Asoka Luxury Hotel Lampung Erwin Rico menjelaskan, paket buka puasa di Asoka Luxury Hotel Lampung dibanderol Rp 70 ribu per pax.

Konsepnya all you can eat dengan 23 menu terdiri dari berbagai macam takjil, stall (variasi sup dan makanan tradisional) maincourse dan dessert serta minuman teh atau kopi.

"Misalkan tamu ingin menu yang lain, mau buka puasa tapi menunya mau Liwetan, bisa saja dengan minimal pemesanan 10 pax".

"Bisa request menu-menu tradisional Indonesia, harga tetap sama," jelas Erwin, Selasa (14/5/2019).

Terkait venue, di Mini Ballroom Siger Saibatin Asoka Luxury Hotel. Ruangan itu memiliki kapasitas hingga 300 pax menggunakan round table set up.

Bagi tamu yang menginginkan buka puasa yang lebih private, juga bisa menggunakan area resto (kapasitas 30 pax), rooftop di lantai 6 Asoka Luxury Hotel Lampung (50 pax) dan di ruang meeting (minimum 30 pax).

Bagi yang akan mempersiapkan untuk halal bihalal saat Lebaran nanti, hotel ini siap memfasilitasi minimum pemesanan 10 pax.

Menu yang disajikan dibanderol Rp 70 ribu per pax dengan konsep Family Style atau mini buffet.

"Pilihan venue sama dengan untuk buka puasa yaitu mini ballroom, resto, rooftop, atau ruang meeting. Bisa memilih sesuai dengan jumlah (tamu) yang diinginkan," ujar Erwin. (*)