Lomba Binter TNI AD, Kodim 0410 Usung One Two Three Mentari Pagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komando Distrik Militer 0410 Bandar Lampung mewakili Lampung mengikuti Lomba Pembinaan Teritorial (Binter) oleh Mabes TNI Angkatan Darat, Senin (13/5/2019) hingga Jumat (17/5/2019).

Dalam persaingan dengan tujuh kodim lain secara nasional, Kodim 0410 mengusung program One Two Three Mentari Pagi.

Dandim 0410 Bandar Lampung Letnan Kolonel Arm Wahyu Jatmiko di makodim setempat menjelaskan program itu berupa membiasakan pelajar SD hingga SMP mencium tangan guru. Selain itu, pelajar menyapa orang yang lebih tua serta prajurit TNI AD membantu menyeberangkan masyarakat.

"Program lainnya, Jumat Berkah, selalu berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Ada juga program Open UMKM, yakni melihat potensi masyarakat untuk pembinaan sampai menjadi entrepreneur handal. Termasuk program unggulan Kodim 0410, yakni One Two Three, yakni mengunjungi dua rumah dan mencari tiga kawan setiap hari," papar Wahyu seraya optimistis Kodim 0410 sebagai salah satu perwakilan Kodam II Sriwijaya meraih juara tingkat nasional itu. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)