Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun Kabar Duka Jessica Mila: Rest In Peace, I Will Always Love You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Jessica Mila sedang dirundung duka, lantaran neneknya telah meninggal dunia.

Duka itu disampaikan oleh Jessica Mila pada insta story pada akun Instagram-nya, @jscmila, yang dikutip Kompas.com, Jumat (17/5/2019).

Jessica mengunggah penggalan video bersama neneknya saat masih hidup.

Keakraban terlihat ketika Jessica mencium neneknya tersebut.

"Rest in peace oma. I will always love you," tulis Jessica.

Sedangkan pada insta story selanjutnya, Jessica mengunggah video semangat yang diberikan oleh sejumlah penggemarnya yang tergabung dalam Jessica Mila Agnesia Official Fans Club.

Sebagai informasi, Jessica saat ini sedang berada di luar negeri, tepatnya di Belanda untuk menjalani shooting film drama-religi Mengejar Surga.

Pada insta story lainnya, Jessica terlihat sedang berfoto bersama lawan mainnya dalam film tersebut, yakni Kimberly Ryder.



