Menabung Emas Bersama PT Pegadaian Persero Cabang Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - PT Pegadaian Persero Cabang Lampung berinteraksi langsung dengan para peserta dan pengunjung Tribun Lampung Ramadhan Vaganza Sabtu 18 Mei 2019.

Marketing Executive PT Pegadaian Persero Cabang Lampung Hendra Fahlevi menyampaikan berbagai program terbaru salah satunya tabungan.

"Apabila ada pengunjung yang membuka tabungan hari ini senilai Rp 150.000 berkesempatan mendapatkan voucher senilai Rp 100.000 untuk belanja makan minum di The Gade Coffee and Gold Jl Teuku Umar No 19 Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung.

Peserta Tribun Lampung Ramadan Vaganza berinteraksi langsung dengan PT Pegadaian (Dok Tribunlampung.co.id)

Dengan energik dan penuh humor, interaksi bersama PT Pegadaian Cabang Lampung tersebut juga memberikan kuiz kepada para peserta dan pengunjung.

"Sebutkan manfaat menabung di Pegadaian" kata Hendra.

Dan salah satu pengunjung dengan bersemangat menuju ke panggung.

Pengunjung tersebut memperkenalkan diri bernama Tubagus Rizki Maulana Shiddiq warga dari Jakarta.

"Manfaatnya setoran awal hanya Rp 53.000, untuk yang membuka tabungan hari ini di stand pegadaian senilai Rp 150.000 akan mendapatkan voucher senilai Rp 100.000 untuk berbuka sepuasnya di The Gade Coffee and Gold, apabila kita menabung emas 5 gram bisa digadaikan langsung" jawab Bagus

yang langsung mendapat tepuk tangan pengunjung dan bingkisan dari PT Pegadaian Cabang Lampung