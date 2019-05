Kabar Duka Datang dari Gading Marten, Mantan Suami Gisel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka datang dari aktor tampan Gading Marten, mantan suami Gisel atau Gisella Anastasia.

Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan Gading Marten di akun instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut Gading berfoto bersama seorang legenda F1.

Ya dialah Niki Lauda.

Dalam captionnya Gading menuliskan ''Rest In Peace LegendNiki Lauda''

Postingan Gading Marten langsung ditanggapi netizen yang juga ternyata berduk atas perginya legenda ini untuk selama-lamanya.

@sc_gregory: Lauda has finished his race well Rest in peace legend

@nicholasoliver_: Ini kan yg di film itu ya .

@daudeliashop: Rest In Peace Niki Lauda sang Peraih tiga gelar juara dunia Formula 1 (F1) pada tanggal 20 Mei 2019.

@12_maharani: Wah.... Yang di filem itu yaaaa.... Ama Thor

@nurulbaemoalmake: Legend F1

@miasanmeis7er_: Rest In Pride

@psych_edelia: Udah reunian sama James Hunt Rest in Peace, Champ!