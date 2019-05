Anak Yang Suka Bantu Orang Tua Sejak Kecil, Cenderung Lebih Sukses. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Mengajak Si Kecil membantu melakukan pekerjaan rumah memang tidak mudah.

Apalagi jika hal itu sampai mengganggu aktivitas mainnya.

Mereka akan ngambek dan malah tidak melakukan apa yang disuruh.

Namun, sebagai orangtua kita harus mengajari Si Kecil melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mengangkat jemuran, atau menyapu lantai.

Efek positifnya akan dirasakan anak saat mereka dewasa.

Bukan hanya lebih mandiri, anak yang terbiasa "kerja" di rumah cenderung akan lebih sukses.

"Dengan melakukan pekerjaan rumah, mereka akan menyadari pentingnya bekerja untuk menjadi bagian dari kehidupan," kata penulis buku How to Raise an Adult, Julie Lythcott-Haims.

Dia juga melakukan penelitian jangka panjang tentang pola asuh mengajak anak melakukan pekerjaan rumah.

"Jika anak tidak mencuci piring, itu berarti ada orang lain yang mengerjakannya. Ia bukan saja terbebas dari pekerjaan, tapi belajar memahami pekerjaan harus diselesaikan dan setiap orang bisa berkontribusi," katanya.

Menurut Julie, anak-anak yang terbiasa membantu pekerjaan rumah akan tumbuh menjadi karyawan yang lebih baik, punya kemampuan bekerja sama dengan koleganya, serta lebih empati kepada orang lain, dan bisa bekerja secara mandiri. (nakita.grid.id)

Artikel ini sudah tayang di nakita.grid.id dengan judul “Anak yang Rajin di Rumah Saat Kecil, Sukses Saat Dewasa”