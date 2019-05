Ilustrasi. Diskon hingga 70 Persen di Dress to Impress, Promo Baju Lebaran 2019 Pakai Kode Voucher.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Dress to Impress kini sedang memberikan diskon dalam promo baju Lebaran 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Dress to Impress melalui Official Store di Tokopedia.

Mengusung tajuk ‘Wear Only The Best’, Dress to Impress memberikan diskon hingga 70 persen.

Kamu bisa menemukan beragam produk Dress to Impress dengan penawaran harga menarik dalam promo baju Lebaran 2019.

Untuk mendapatkan promo baju Lebaran 2019 tersebut, kamu perlu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berikut, syarat dan ketentuan promo baju Lebaran 2019 Dress to Impress.

1. Promo berlaku selama periode 20 Mei 2019 (pukul 00.00 WIB) hingga 26 Mei 2019 (pukul 23.59 WIB).

2. Diskon hingga 70 persen hanya berlaku untuk pembelian produk di halaman Let’s Dress to Impress up to 70 persen.

3. Promo bisa langsung didapatkan tanpa melakukan pembelanjaan minimal terlebih dahulu.

4. Promo tidak meminta anda untuk memasukkan kode promo atau kode voucher tertentu.