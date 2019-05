Ussy Sulistiawaty Kondisinya Memprihatinkan, Artis Gisel hingga Luna Maya Kirim Doa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bekerja di dunia hiburan seringkali identik dengan jadwal padat yang tak kenal waktu.

Menjaga pola tidur dan makan mutlak dilakukan agar tubuh tidak sakit.

Baru-baru ini artis Ussy Sulistiawaty memposting sebuah unggahan di akun Instagramnya @ussypratama.

Dalam postingan itu, Ussy Sulistiawaty memposting sebuah foto di mana dirinya tengah terbaring di kasur rumah sakit.

"Akhirnya tepar juga ini badan," tulis Ussy Sulistiawaty dalam kolom caption seperti yang dikutip oleh Grid.ID pada Rabu (22/5/2019).

Sang suami, Andhika Pratama menyampaikan bahwa kondisi tubuhnya itu menjadi pertanda agar wanita 37 tahun mengistirahatkan badannya untuk sementara waktu.

"Lagi disayang, disuruh istirahat sebentar," tulis Andhika Pratama di kolom komentar di akun @andhiiikapratama.

Kondisi Ussy Sulistiawaty itu menumbuhkan simpati rekan-rekan di dunia hiburannya.

Kolom komentar pada postingan itu banjir harapan semoga Ussy Sulistiawaty lekas sembuh.

Instagram Ussy Sulistyawaty Ussy Sulistyawaty terbaring di rumah sakit

"Gws (get well soon) kaka!" komentar Prilly Latuconsina di akun @prillylatuconsina96.

"Cepet sembuh mamak abegeku," tulis Ayu Dewi di akun @mrsayudewi.

"Ibu cepet sembuh ya!" komentar Gisella Anastasia dalam akun @gisel_la.

"Cepet sembuh @ussypratama," tulis model sekaligus presenter Luna Maya di akun @lunamaya.