TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 lagu Itzy berjudul ‘Dalla Dalla’

Dalla Dalla adalah lagu debutnya oleh girlband baru Korea Selatan Itzy.

Dirilis oleh JYP Entertainment pada 12 Februari 2019.

Album ini dirilis bersamaan dengan video musiknya, dan dibuat tersedia sebagai album digital tunggal berjudul It'z Different.

Pada saat rilis video musik lagu ini mencapai jumlah penayangan tertinggi untuk video debut grup K-pop dengan 17,1 juta dalam 24 jam.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertaiment hingga saat ini lagu Dalla dalla masih memasuki trending keempat dalam lagu korea.

Itzy adalah sebuah grup musik wanita Korea Selatan yang dibentuk oleh JYP Entertainment.

• Download MP3 Lagu Super Junior Berjudul ‘Danger’

Anggotanya Itzy terdiri dari Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna.

Berikut lirik lagu Itzy Berjudul ‘Dalla Dalla’

Dda-dda-la-dda-la-dda-la

dda-dda-la-dda-la-dda-la

People look at me, and they tell me

wemoman bogo naega nallari gattaeyo

So what? shingyeong an sseo I’m sorry

I don’t care, don’t care, really don’t care, because