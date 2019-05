Hotel Emersia Buka Puasa Bersama Anak Yatim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel and Resort mengadakan buka puasa bersama anak yatim, Kamis (23/5/2019). Panitia turut mengundang relasi, mitra, hingga warga di lingkungan sekitar Emersia Hotel and Resort.

Managing Director Emersia Hotel and Resort Budi Rahman menjelaskan panitia mengundang anak yatim dari Panti Asuhan Kita Peduli sebanyak 30 orang. Kemudian anak yatim dari Panti Asuhan Maskanul Aitam sebanyak 30 orang dan Panti Asuhan Umi Syarifah 13 orang. Ada juga anak yatim dari Bina Lingkungan sebanyak 11 orang dan ibu-ibu Bina Lingkungan 17 orang.

"Kegiatan seperti ini rutin setiap tahun. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa peduli karyawan dan manajemen Hotel Emersia dengan relasi dan warga lingkungan sekitar Emersia Hotel and Resort," kata Budi.

Selain buka puasa bersama, pihak manajemen memberikan santunan berupa uang kepada anak yatim dan ibu-ibu Bina Lingkungan. Owner Emersia Hotel and Resort Merry Warti menyerahkan langsung santunan tersebut.

Pada Sabtu (25/5/2019), Emersia Hotel and Resort juga akan memberikan 100 bingkisan sembako kepada warga sekitar lingkungan hotel. Executive Assistant Manager Emersia Hotel and Resort Sutisna akan menyerahkan bingkisan tersebut bersama seluruh Head Of Departement Emersia Hotel and Resort.

"Kami berharap masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dan kegembiraan menyambut Lebaran. Kami harap masyarakat tidak melihat dari apa yang ada di dalam bingkisan. Bingkisan kami berikan semata-mata karena kami bahagia bisa berbagi dan mengharapkan keridaan dari Allah," ucap Budi. (Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)