10 Ucapan Selamat Idul Fitri 2019 dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kamu bisa membagikan ucapan selamat Idul Fitri 2019 kepada keluarga, kerabat, hingga sahabat jelang atau saat Lebaran 2019.

Dengan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 2019, kamu dapat melakukan silaturahmi kepada keluarga, kerabat, maupun sahabat yang tak sempat ditemui saat Lebaran 2019.

Kamu dapat membagikan ucapan selamat Idul Fitri 2019 melalui WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB), atau Twitter.

Bagi kamu yang masih bingung menyampaikan ucapan, kamu bisa melihat kumpulan ucapan selamat Lebaran 2019 dalam artikel ini.

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, kamu bisa dengan mudah membagikan kumpulan ucapan selamat Lebaran 2019 lewat WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB), atau Twitter.

Tak cuma dalam bahasa Indonesia, kumpulan ucapan selamat Lebaran 2019 yang dibagikan dalam artikel ini menggunakan bahasa Inggris.

Berikut, kumpulan ucapan selamat idul Fitri 2019 dalam bahasa Inggris dan artisnya, dikutip Tribunlampung.co.id dari TribunStyle.com.

#1

This time is the best time for us to be the best people in this world.

Hope every people had the right way to be apologized by you. Happy Idul Fitri.