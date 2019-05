TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 lagu TXT berjudul ‘Crown’

Lagu Crown dirilis pada tanggal 4 Maret 2019.

Crown termasuk kedalam album The dream chapter.

Bergenre K-Pop, yang menjadi trending hingga saat ini.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit hingga saat ini jumlah mencapai 69.732 penonton.

TXT kependekan dari Tomorrow X Together adalah grup vokal pria Korea Selatan.

Dibentuk oleh Big Hit Entertainment yang terdiri dari lima anggota yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai.

Berikut Lirik lagu Txt Berjudul ‘Crown’

geoul sogeseo nareul meonghani

boneun neon naega anya

eojireoun dutonggwa

something on my head

idaero domangchigo sipeo

sarajigo sipeo jeo meolli

guhaejwo nan nugu

I don’t know who I am



nae momi michyeossna bwa

nae meorien ppuri doda

eotteokhae meomchuljireul molla



Oh sesang sok na honja nappa

guhaejwo eojjeomyeon nan

goemuri doenjido molla

Got no one but you



Who you

beoryeojin nal chajeun neon guwonin geolkka

Who you

ne nalgaedo nawa gateun apeumin geolkka



meorie ppuri sosa

But I love it

neon nae wanggwani doeji

dugeundugeun dugeundaeneun gamgak



simjangeun daehonran

But I love it

biroso wanbyeokhaejin

uri duri duri durijanha



Oh oh oh oh oh

oeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA



Oh oh oh oh oh

goeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA



sesangeun daeche wae irae nahante

haruachime ppuri dallin nae sangtae

bichi isseulkka akmahantedo

geuttae nunapeseo pyeolchyeojin ne nalgae



malhaejwo neoui banjjogeul

wanseonghaneun geon najanha

nae ireumi bulliwojin i sungan



Who you

beoryeojin nal chajeun neon guwonin geolkka

Who you

ne nalgaedo nawa gateun apeumin geolkka



meorie ppuri sosa

But I love it

neon nae wanggwani doeji

dugeundugeun dugeundaeneun gamgak



simjangeun daehonran

But I love it

biroso wanbyeokhaejin

uri duri duri durijanha



Oh oh oh oh oh

oeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA



Oh oh oh oh oh

goeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA



sasil ajikdo nan jogeum buranhae

chagaun naengsowa

oeroum junggane seo isseo

Nobody can understand



But it’s you

neoui jonjaega mabeopcheoreom

nae sesangeul bakkwo

nan ijen an apa

I got crown on my head

meorie ppuri sosa

But I love it

neon nae wanggwani doeji

dugeundugeun dugeundaeneun gamgak



simjangeun daehonran

But I love it

biroso wanbyeokhaejin

uri duri duri durijanha



Oh oh oh oh oh

oeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA



Oh oh oh oh oh

goeroum meomchwora masuri suri



Oh oh oh oh oh

YA YA YA