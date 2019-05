Kim Kardashian Habiskan Rp 18 Triliun per Tahun untuk Gaji Baby Sitter Keempat Anaknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebagai orangtua pasti membutuhankan biaya yang tak sedikit untuk membesarkan anak.

Terlebih jika jumlah anak lebih dari satu sepeti yang dialami oleh Pasangan Kim Kardashian dan Kanye West.

Seperti yang dikutip dari Nakita Dilansir dari laporan Mirror.co.uk, Jumat (24/5/2019), Kim Kardashian dan Kanye West menghabiskan biaya sekitar 1 juta poundsterling (sekitar Rp 18 triliun) per tahun untuk membesarkan keempat anaknya.

Bintang Keeping Up The The Kardashians ini mempekerjakan sejumlah pengasuh untuk membantu menjaga North West, Saint West, Chicago West, dan anak terakhir Psalm West.

"Saat ini, yang paling mahal bagi mereka adalah pengasuh."

"Mereka memiliki tim staf yang siap siaga 24 jam dalam seminggu," kata sumber terdekat sang artis.

Sumber ini mengatakan pasangan selebritis ini kerap membawa pengasuh jika mereka terlalu sibuk.

• Nama Anak Keempat Kim Kardashian Akhirnya Terungkap, Unik dan Sedikit Sulit Dilafalkan

Besarnya kebutuhan menyewa pengasuh ini, Kim Kardashian harus rela mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,8 miliar per bulan.

Ketika ditambah dengan gaji asisten, personal trainer, chef, dan stylist, biaya yang dikeluarkan Kim bisa mencapai triliunan.