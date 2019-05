14 Pelajar Lampung Ikuti Tes Beasiswa dari Pemerintah Amerika Serikat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 14 pelajar Lampung mengikuti tahapan tes untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah Amerika Serikat.

Nalom Yuni Hafizhah Aziz, Vice President Project of IYAA (Indonesian YES Alumni Association) kepada awak media di Gogo English Course, Minggu (26/5/2019), mengatakan Lampung tahun ini akan memberangkatkan 14 pelajar untuk bisa belajar di USA.

"Siswa dari Lampung yang daftar ada 35 pelajar. Diseleksi menjadi 14 yang mengikut wawancara," ujar Nalom Yuni.

Dari 14 pelajar itu diseleksi lagi menjadi tujuh pelajar. Nantinya tujuh pelajar itu dibawa ke tingkat nasional untuk dites ulang.

Program YES ini merupakan beasiswa ke Amerika Serikat yang diperuntukan untuk anak sekolah menengah.

Peserta terpilih akan tinggal dan bersekolah di sekolah menengah di Amerika Serikat, tinggal dengan keluarga baru di Amerika Serikat dan belajar kepemimpinan.

"Hari ini kami sengaja mengundang para calon penerima beasiswa YES diwawancarai untuk bisa belajar di sana," katanya.

Program YES diperuntukkan untuk peningkatan pemahaman antar masyarakat Amerika Serikat dengan negara yang mayoritas muslim.

Durasi belajarnya selama 10 bulan, dan nantinya output yang dicapai yakni peserta bisa menjadi duta Indonesia untuk Amerika Serikiat ataupun sebaliknya.

Program YES ini tak bisa lepas dari peran lembaga Bina Antarbudaya sejak 1985 lalu dan sudah berjalan dengan jumlah 1.092 alumni.

Lembaga nirlaba bina antarbudaya ini berafiliasi dengan AFS intercultural programs.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)