Ciptakan Aplikasi Reksadana, Mahasiswa FT Unila Ini Bikin Nominal Down Payment Rp 1.000

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Era digital menuntut nyaris semua orang untuk menggunakan teknologi demi kemajuan. Adalah Harlika Nobra Setya, satu dari banyak orang yang mencoba memanfaatkan teknologi dengan menciptakan sebuah aplikasi smartphone (ponsel pintar).

Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung ini membuat aplikasi reksadana. Awalnya, ia adalah satu dari beberapa grand finalis Indonesia Next (New Extraordinary Talent) gelaran PT Telkomsel. Harlika berkesempatan mengikuti short course (kursus singkat) di kampus dan beberapa perusahaan di Singapura.

Sebelum bisa belajar singkat di Singapura, Harlika bersaing dengan sekitar 17 ribu mahasiswa. Para peserta itu berasal dari tujuh daerah yang mengikuti penjaringan Indonesia Next, program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial Telkomsel. Ia pun terpilih dan berangkat pada akhir April 2019.

“Saya mengambil tema tentang digitalisasi dalam berinvestasi reksadana,” tutur Harlika di ruang dosen pembimbingnya, M Komarudin, Gedung CCED Unila, Jumat (24/5/2019).

Harlika memiliki ide membuat aplikasi finansial dengan menggabungkan teknologi finansial, keuangan pasar, dan pasar modal. Ide tersebut muncul sekitar November 2018.

"Banyak milenial yang menginginkan reksadana down payment. Sekarang down payment-nya cukup tinggi, sampai Rp 5 juta. Makanya down payment harus rendah sehingga yang mau mencoba tidak mengalami banyak kerugian," jelas alumni SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini.

Dalam sistem aplikasi reksadana ini, Harlika membuat nominal down payment yang terbilang sangat rendah, yaitu Rp 1.000.

“Aplikasi ini memang buat orang yang mau bermain saham,” kata anak ketiga dari pasangan Setiawan dan Rohmalela itu.

Harlika sengaja membuat nominal down payment seminimal mungkin agar orang tidak takut rugi terlalu besar saat bermain saham.

"Ada kemudahan dari Telkomsel melalui program pembayaran Link Aja, bisa jual saham Rp 1.000," ujarnya.

Dosen pembimbing M Komarudin senang Harlika mampu memanfaatkan peluang reksadana yang biasanya ribet dan harus datang ke kantor untuk pengurusan saham.

"Dengan sentuhan Harlika, tercipta aplikasi yang kapan pun orang bisa pakai untuk cek saham atau bermain modal," jelasnya. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)