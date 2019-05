TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 Lagu Sunmi Berjudul 'Noir'

Lagu Noir dirilis pada tanggal 4 Maret 2019.

Noir merupakan single pertama dari Sunmi.

Lee Sunmi, lebih dikenal dengan mononim Sunmi, adalah penyanyi asal Korea Selatan.

Ia debut pada tahun 2007 sebagai anggota dari Wonder Girls dan meninggalkan grup pada Januari 2010 untuk melanjutkan pendidikannya.

Berikut Lirik lagu Sunmi berjudul 'Noir'

wae neul eosgallineun geoya

georeumeun han baljjak neuryeo

geusae seuchyeo jinaga

geujeseoya dorabwa

ppeonhadi ppeonhajanha

I’ve already seen This before

I feel so high

heurishaejyeo hana dul ses

Now I’m blind

I don’t know why

boji anhado

aljanha Bad ending

We are in noir

ije eopseo neowa

We are in noir

ije geuman nwa

Noir Noir