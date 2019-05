TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 Lagu Winner Berjudul ‘ Ah Yeah’

Musik dan video Ah Yeah dirilis pada hari Rabu 15 Mei 2019 pukul 18.00 waktu Korea, atau pukul 16.00 WIB.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube resmi Winner.

Lagu Ah Yeah telah mencapai 9 juta lebih penonton dan memasuki trending kesembilan lagu hits korea.

Winner merupakan asuhan YG Entertainment.

Lirik dan musiknya secara aktif ditulis dan diaransemen oleh para anggotanya, yakni Song Mino, Kang Seungyoon, dan Lee Seung Hoon.

Kang Seungyoon berpartisipasi dalam mengaransemen dan menulis lirik, sementara Song Mino, Lee Seunghoon, dan juga berpartisipasi dalam penulisan lirik.

Ah Yeah menjadi lagu dance musim panas yang khas milik Winner berkat hook yang adiktif, riff gitar yang berirama, dan lirik yang mengungkapkan emosi dari dinginnya putus cinta.

Berikut Lirik lagu Winner ‘Ah Yeah’



uri ttak yaksokhae

nan chinguneun mot hae

kkaekkeushage

aye



gakkeum cham yasokhae

sarang ppaemyeon wonrae

urin namiya

aye



hanado an mianhae

sogi da huryeonhae

deudieo nae sigani manhi saenggyeossne

eum geunde mwol haeya haji ije



Reset set set

ttodasi Bad bad bad boy

ro doraga siwonhage mireonael ttae ttae ttae

yeonghwagwan daesin PCbang

jumaren nal chajji ma

saeroun mannam eodil galkka

hwiparami jeollo nawa



han pyeonui yeonghwacheoreom

saranghaedo

yeollin gyeolmareun silheo



geu juingongdeulcheoreom

ulgo bulmyeo

huhoehagin silheo

aye



uri ttak yaksokhae

nan chinguneun mot hae

kkaekkeushage

aye



gakkeum cham yasokhae

sarang ppaemyeon wonrae

urin namiya

aye



aye nae nun apeseo

aye tteonaga beoryeo

ijeneun bye bye

ibyeol ape gawi

jigoneun mot saneun neoigie

ssak jareulge siroragi



ge gatda naran nom

jjong naeja mammeokgodo jipge son

eun neoui osgit jabeun chaero

gudeobeoryeo nan sunaebo



han pyeonui yeonghwacheoreom

saranghaedo

yeollin gyeolmareun silheo



geu juingongdeulcheoreom

ulgo bulmyeo

jilcheokdaegin silheo

aye



uri ttak yaksokhae

nan chinguneun mot hae

kkaekkeushage

aye



gakkeum cham yasokhae

sarang ppaemyeon wonrae

urin namiya

aye



I don’t care neoui pinunmuldo

I don’t care nan wonrae ireon nom



nega aldeon chakhan babon yeogi eopseo

oh no



I don’t care neoui jubyeoneseo

I don’t care na sseuregi dwaedo



geunyang yogeul hae geurae geureohge

deoneun miryeon eopsge

aye



It’s over



uri ttak yaksokhae

nan chinguneun mot hae

kkaekkeushage

aye



It’s over



gakkeum cham yasokhae

sarang ppaemyeon wonrae

urin namiya

aye



It’s over

Cara Download MP3 Lagu Winner Berjudul ‘ Ah Yeah’ via Joox