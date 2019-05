Mobil Digondol Maling, Pemilik Sempat Kejar ke Jalur 2 Korpri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Apes nasib Ganjar Styanugraha (30). Warga Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, ini kehilangan satu unit mobil merek Mitsubishi T120SS Pick Up BE 9544 CE, Selasa (28/5/2019) subuh. Kawanan maling menggondol mobil yang biasa terparkir di halaman rumah korban.

Ganjar mengungkapkan kawanan maling tersebut beraksi sekitar pukul 04.30 WIB. Ia ketika itu sudah bangun dari tidur.

"Saya bangun tidur. Dengar suara, saya kira bapak saya ke kamar mandi. Kemudian saya dengar ada suara lagi. Saya buka jendela, tahu tahu ada orang starter (menghidupkan) mobil saya," bebernya, Selasa siang.

Sontak Ganjar terkejut. Ia lalu keluar dan mendapati kawanan maling membawa kabur mobilnya. Ganjar pun berusaha mengejar mobil yang sehari-hari beroperasi untuk mencari nafkah itu.

"Saya langsung kejar, tapi mobilnya ngebut sampai akhirnya hilang (tak terlihat lagi) di jalur dua Korpri," katanya.

Ganjar tak sempat berteriak meminta tolong lantaran sudah dalam kondisi panik. Samar samar ia melihat ada beberapa orang di dalam mobilnya.

"Pas saya kejar, saya sempat lihat ada beberapa orang (di dalam mobilnya). Dan di belakangnya ada mobil juga, Xenia warna hitam," ujarnya.

Ganjar telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarame.

Kapolsek Sukarame Komisaris Mulyadi menyatakan belum mengetahui adanya laporan tersebut.

"Saya belum dapat laporan dari anggota. Tapi yang jelas segera kami tindak lanjuti," katanya.

(Tribunlampung.co.id/Hanif Risa Mustafa)