Promo Baju Lebaran di SOGO Branded Store Bandar Lampung, Ada Diskon Produk Ternama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - SOGO Branded Store Bandar Lampung memberikan promo baju lebaran 2019.

Hal ini dilakukan dengan menggulirkan diskon untuk pakaian-pakaian bermerek dan berkualitas yang ada di SOGO Branded Store Bandar Lampung.

Owner SOGO Branded Store Bandar Lampung Sofyan Lim mengatakan, diskon yang diberikan antara lain Levi's diskon 10 persen dan koleksi Lea diskon 20 persen.

"Ada juga diskon 20 persen untuk produk Mgee selected item, diskon 10 persen Levi's all item, Lois diskon 20 persen (ada diskon 50 persen selected item), Wrangler diskon 20 persen sampai lebaran," jelasnya kepada Tribun, Selasa (28/5/2019).

Koleksi lainnya yang diberi diskon adalah Cardinal diskon 30 persen all item, Valentino diskon 20 persen all item, Giani diskon 30 persen all item, Ocean Pacific dan Country Fiesta diskon 20 persen.

Cardinal diskon 50 persen selected item, Gabrielle diskon 30 persen, Salt and Pepper diskon 30 persen, Button diskon 30 persen dan Lea diskon 10 persen.

Bagi yang tengah mencari parfum dari berbagai brand, juga bisa mendapatkannya di SOGO yang saat ini juga memberikan diskon 20 persen untuk berbagai produk parfum dan aksesori.

Tak hanya menggelar program diskon, SOGO juga memberikan gift menarik untuk konsumen yang melakukan pembelanjaan senilai minimal Rp 1 juta.

Program diskon, pemberian gift dan koleksi-koleksi berkualitas di SOGO dapat menjadi pilihan bagi konsumen dalam berbelanja produk fashion untuk Idul Fitri nanti.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)