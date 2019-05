Download MP3 Lagu Jung Eun Ji Berjudul ‘You Are My Garden’, OST Strong Woman Do Bong-Soon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download MP3 lagu Jung Eun Ji berjudul You Are My Garden dalam artikel ini.

You Are My Garden merupakan salah satu original soundtrack atau OST Strong Woman Do Bong-Soon.

Strong Woman Do Bong-Soon merupakan judul drama Korea atau drakor.

Lagu You Are My Garden dirilis pada tanggal 26 Februari 2017.

Jung Eun-ji, lebih dikenal dengan mononim Eunji.

Eun Ji adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan pengisi suara Korea Selatan.

Ia adalah anggota dari girlband Apink.

Eun ji memulai debut aktingnya dalam drama Reply 1997 pada tahun 2012.

Kamu juga bisa melihat lirik lagu You Are My Garden dalam artikel ini.

• Download MP3 Lagu Everglow Berjudul ‘Bon Bon Chocolat’

Berikut, lirik lagu You Are My Garden.