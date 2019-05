Irish Bella Hamil, Ibel Pakai Cara Unik Kasih Tahu Kehamilan ke Suaminya, Ammar Zoni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar istri Ammar Zoni, Irish Bella hamil akhirnya diumumkan langsung oleh Ibel.

Pengumuman pemain sinetron Cinta Suci SCTV, Irish Bella hamil disampaikan melalui saluran YouTube Irish Bella TV.

Kabar dari istri Ammar Zoni itu dipublikasikan pada Rabu 29 Mei 2019.

Dalam video, Ibel tampak memberikan kejutan kepada sang suami, Ammar Zoni.

Irish mengajak sang suami untuk bermain sebuah permainan.

Permainan itu dilakukan dengan mata tertutup.

Ammar diminta menebak setiap barang yang dimasukkan Ibel ke dalam sebuah kotak.

Mantan kekasih Giorgino Abraham itu mengatakan, semua barang yang ia tunjukan mengarah pada sesuatu.

Irish pun memasukkan jam tangan, gantungan, sepatu bayi, hingga dot bayi.

Ia lalu meminta Ammar menebaknya.

"Honey, are you wanna tell something to me?" tanya Ammar dengan mata tertutup.