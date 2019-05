Cantik di Hari Raya dengan Make Up Flawless, Simak Tipsnya dari MUA Martavia

TRIBUNLAMPUNGCO.ID,BANDARLAMPUNG - Hari Raya Idul Fitri terutama saat halal bihalal menjadi momen penting setiap tahunnya.

Tak jarang kaum hawa ingin tampil paripurna, cantik namun dengan makeup tidak berlebihan.

Make Up Artist Bandar Lampung Martavia menyarankan, tren makeup dengan pemilihan warna pastel, soft, atau nude bisa jadi pilihan mellenial dalam momen halal bihalal Lebaran.

Menurutnya makeup tipe ini cocok dengan momennya yang masih berkaitan dengan ibadah.

Pemilihan warna yang natural ini juga menyesuaikan dengan pakaian atau busana yang dikenakan dimana saat ini lebih ke model dress yang syarii, nyaman, dan simpel.

Berbeda dengan tren busana tahun 2016 atau 2017 lalu yang lebih agak heboh dengan model kaftan berswarovski.

• Anin Jadikan Momen Idul Fitri untuk Bermaafan dan Kumpul Keluarga Besar

"Jadi look wajah disesuaikan dengan penampilan busana yang lebih ke syarii. Untuk make up cocoknya yang flawless namun berkesan elegan dan tetap cantik," papar pemilik followers 24,9 k ini ditemui Tribun di Ruko Glowing Parfum Way Halim, Kamis (30/5/2019).

• Muli Bandar Lampung 2015 Iren Nantikan Semur Ayam Buatan Mama Tiap Lebaran

Bagi Martavia, tampilan menawan di hari raya bisa dimulai dengan pengaplikasian primer atau base yang tepat.

Terlebih momen halal-bihalal memakan waktu seharian bahkan sampai malam hari.

"Kuncinya ada di primer atau base, serum dan juga pengaplikasian fondation. Sangat penting memilih jenis makeup yang sesuai kondisi kulit," beber pemilik instagram @martavia_makeupart itu.