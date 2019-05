Download MP3 Lagu Standing Egg Berjudul ‘How Would it be’ OST Strong Woman Do Boong Soon

How Would it be dirilis pada tahun 2017.

How Would it be merupakan soundtrack lagu yang berada di dalam film drama korea Strong Woman Do Boong Soon.

Standing Egg adalah band pop akustik indie Korea Selatan.

Mereka memulai debutnya pada tahun 2010 di bawah Von Entertainment.

Band ini terdiri dari tiga anggota, Egg 1, Egg 2, dan Egg 3, yang memproduksi dan mengarang musik.

Berikut Lirik Lagu Standing Egg Berjudul ‘How Would it be’

ijen algo isseulkka

hoksi nunchi chaejin anheulkka

jogeumssik byeonhago issneun nunbit eumye

neul gateun maltu gatjiman oo

sumgyeodun uimineun dareun geol

nunchiman bomyeo moshaessdeon mal

narang sagwija

neoreul saranghaessdamyeon urin eotteolkka

Geuttae gobaekhaessdamyeon urin eotteolkka

jigeumbodaneun pyeonanhaesseosseulkka

jom deo gidaryeobomyeon geugeon eotteolkka

yeojeonhi ni yeope chinguro nama