Hasil Penelitian Sebut Perempuan Lebih Bahagia Jika Tak Menikah. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Alasan perempuan menikah tak hanya soal kebahagiaan.

Faktor ekonomi dan visi memiliki keluarga bisa menjadi alasan mereka.

Bagi kebanyakan orang, tujuan menikah adalah untuk mencapai kebahagiaan.

Akan tetapi, faktanya tidak semua perempuan merasa bahagia dengan menikah.

Hal ini diungkapkan Profesor Paul Dolan, pakar ilmu perilaku dari London School of Economics.

Profesor Paul Dolan mengatakan, keinginan untuk menetap dan memulai sebuah keluarga mungkin sebenarnya memiliki dampak negatif pada kesejahteraan perempuan.

"Sub-kelompok populasi yang paling sehat dan paling bahagia adalah perempuan yang tidak pernah menikah atau memiliki anak,” ujarnya.

Namun ini tidak berlaku untuk laki-laki, justru para lelaki biasanya akan lebih bahagia dan tenang saat memutuskan untuk menikah.

"Kami memang memiliki beberapa data longitudinal dari hasil mengikuti orang yang sama dari waktu ke waktu, tetapi saya akan melakukan kerusakan besar terhadap ilmu sains dan hanya mengatakan: jika Anda seorang pria, Anda mungkin harus menikah; jika Anda seorang perempuan, jangan repot-repot,” pungkasnya.

• Baru Seminggu Menikah Istri Minta Cerai, Ternyata Baru Ketahuan Suaminya Peternak Bebek

• Ammar Zoni Ungkap Rasa Bahagianya Jalani Ramadhan Bersama Sang Istri: Tahun Lalu Masih Sendiri

Gagasan ini dieksplorasi lebih lanjut dalam buku terbaru Paul Dolan berjudul Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life, di mana ia melihat hasil survei dari American Time Use Survey yang membandingkan tingkat kesenangan dan kesengsaraan dalam pernikahan, pernikahan, perceraian, perpisahan, dan janda.