Sinopsis dan Download Film Drama Korea ‘My Love From The Star’

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak sinopsis dan download Film Drama Korea My Love From The Star.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea My Love From The Star?

My Love From the Star adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2013.

Sampai saat ini film drakor ini masih menjadi favorit pecinta K-Pop tentunya.

Drakor ini dibintangi oleh Gianna Jun dan Kim Soo-hyun.

Ditayangkan pertama kali di stasiun televisi Seoul Broadcasting System pada 18 Desember 2013.

Do Min-Joon adalah alien yang mendarat di Bumi 400 tahun yang lalu selama periode Dinasti Joseon.

Do Min-Joon memiliki penampilan mendekati sempurna dengan kemampuan fisik yang luar biasa dalam penglihatan, pendengaran, dan kecepatan.

Do Min-Joon berpandangan sinis kepada manusia, tetapi ia jatuh cinta dengan seorang aktris bernama Cheon Song-Yi.

Ternyata Cheon Song Yi adalah anak kecil yang 12 tahun lalu ia selamatkan ketika ingin tertabrak mobil.