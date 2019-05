Deretan Artis yang Namanya Tenar Berkat Take Me Out Indonesia, Ada yang Keseksiannya Mendunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ajang Take Me Out Indonesia membawa berkah banyak pesertanya hingga menjadi rising star.

Tentu semua ingat acara pencarian jodoh ini.

Acara Take Me Out ini bahkan pernah menjadi salah satu acara favorit di Indonesia lantaran sangat menghibur dan banyaknya wanita cantik yang bisa dilihat dalam acara tersebut.

Ajang pencarian jodoh ini bukan hanya berjasa dalam membantu mendapatkan pasangan tapi juga dalam memperoleh popularitas untuk para pesertanya.

Terbukti sudah ada beberapa peserta acara tersebut yang semakin terkenal sejak dikenal melalui Take Me Out.

Siapa saja ya mereka?

Apakah kalian pernah melihat mereka berdiri di belakang podium Take Me Out?

Dilansir dari berbagai sumber, inilah deretan artis yang mendulang popularitas karena sensasi usai menjadi peserta di acara Take Me Out Indonesia.

1. Dinar Candy

Dikenal sebagai DJ seksi, ternyata Dinar juga pernah menjadi peserta dalam ajang Take Me Out Indonesia.

Kini Dinar menjadi salah satu DJ yang paling terkenal di Indonesia bahkan hingga beberapa negara lain.

Jika melihat kecantikan dan penampilan fisik nya memang wajar sekali jika Dinar bisa menjadi terkenal.

Setelah melihat sosok Dinar di acara Take Me Out, pasti semakin banyak yang mengidolakannya walaupun Dinar.