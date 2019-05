TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 lagu Kim Chu Ha berjudul ‘Pit A Pat’ OST Strong Woman Do Boong Soon

Lagu Pit A Pat dirilis pada tahun 2017.

Pit A Pat merupakan lagu yang bergenre K-Pop dinyanyikan oleh Kim Chu Ha, artis papan atas di Korea.

Pada tahun 2019 ia baru merilis lagunya yang berjudul Gotta Go.

Kim Chung-ha, lebih dikenal secara mononim dengan nama Chungha.

Ia dikenal untuk menyelesaikan acara Mnet Produce 101 di urutan keempat dan sebagai mantan anggota dari grup musik I.O.I pada tahun 2016 hingga 2017.

Berikut liri lagu Kim Chu Ha Berjudul ‘Pit A Pat’

La, LaLaLa, LaLaLa~

Oh, Oh, Oh, Oh,

La, LaLaLa, LaLaLa~

eoduwossdeon nae ane niga naeryeo ongeoya

machi hanjulgi dalbicccheoreom

haru haruga haengbokhae maeil maeireul gidae hagedwae

neol alge doen yojeum

(dugeundugeun)