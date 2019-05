Download MP3 Lagu Vromance Berjudul ‘Im in Love’ OST Strong Woman Do Boong Soon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 lagu Vromance berjudul ‘Im in Love’ OST Strong Woman Do Boong Soon.

Lagu Im in Love dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini adalah soundtrack lagu yang berada di dalam film drama korea Strong Woman Do Boong Soon.

Vromance adalah boy band asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Rainbow Bridge World pada tahun 2016.

Dijuluki sebagai "grup saudara" dari rekan selabelnya Mamamoo.

Grup ini memulai debut pada Juli 2016 dengan album mini The Action dan singel berjudul She.

Berikut lirik lagu Vromance Berjudul ‘Im in Love’

Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du nuni mareul handaeyo

Geudael boneun naui nunbicceun

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du bori mareul handaeyo

Geudae ttaeme bulkge muldeureo

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

• Download MP3 Lagu Kim Chu Ha Berjudul ‘Pit A Pat’ OST Strong Woman Do Boong Soon

Eojjeoda ireon iri saenggin geolkkayo

Eojjeoda doentong dandanhi geollingeojyo

I’m falling in love

Nae sowoneun hana

Tongilboda deo jungyohan il

Geudaereul saranghaneun il



Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du nuni mareul handaeyo

Geudael boneun naui nunbicceun

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du bori mareul handaeyo

Geudae ttaeme bulkge muldeureo

Sumgiji moshago da deultongnassjyo



Dorikyeo bomyeon manheun sarangeul haessjyo

Pyeongbeomhan deut haedo geuttaen simgakhaesseossjyo

I’m in Love with you

Ireon sarangeun hana

Yejeongwaneun bigyodo andoel

Nuguwado bigyo hal su eopsjyo



Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du nuni mareul handaeyo

Geudael boneun naui nunbicceun

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du bori mareul handaeyo

Geudae ttaeme bulkge muldeureo

Sumgiji moshago da deultongnassjyo



Amuri aereul sseodo

Tto amuri noryeokhaedo

An doeneun il geudaereul saranghaji anhneun il



Neo jigeum mwohani gunggeumhae jeonhwal georeo bwasseo

Hoksi jigeum deutgo issneun norae deureo bwasseo

Neo saenggakhamyeonseo gongchaek wieda

Nakseohada bonikka

Ireon noraega nawasseo

Naeil mwo byeolgeo eopseum narang gati georeullae

Geotdaga baegopeumyeon jeonyeogina meogeullae

Neo nunchi eopsda cham geunyang malhalge

Na neo johahanikka sigan jom naejullae



Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du nuni mareul handaeyo

Geudael boneun naui nunbicceun

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

Naega sarange ppajin geolkkayo

Nae du bori mareul handaeyo

Geudae ttaeme bulkge muldeureo

Sumgiji moshago da deultongnassjyo

Cara Download MP3 Lagu Vromance Berjudul ‘Im in Love’ via Joox