Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Bagikan 100 Paket Sembako

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Masih dalam rangkaian mengisi bulan Ramadan, Emersia Hotel and Resort membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat sekitar, Jumat (31/5) pagi.

Executive Assistant Manager Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Sutisna mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan Emersia Hotel setiap tahunnya.

Sebelumnya, Emersia Hotel and Resort sudah membeemrikan santunan kepada 100 anak yatim serta santunan kepada kaum duafa pada Ramadan ini.

"Tujuannya tentu untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat sekitar yang kurang mampu dengan hotel, juga sebagai bukti kepedulian hotel. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut sehingga hotel dapat terus memberi manfaat kepada warga sekitar," jelas dia.

Dalam penyaluran paket sembako tersebut, lanjut Sutisna, Emersia Hotel bekerjasama dengan RT setempat sehingga paket sembako yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Tak hanya saat Ramadan, pada kesempatan lain seperti saat terjadi musibah atau bencana, Emersia Hotel juga terus berbagi dengan warga melalui program Emersia Peduli.

Terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung sudah menyediakan paket Halal bi Halal yang ditawarkan dengan harga Rp 175 ribu per pax all you can eat.

Untuk pemesanan minimal 50 pax free musik dari Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung.

Paket ini sudah dapat dibooking untuk hari pertama lebaran dan selanjutnya baik di Sapphire Restaurant, Ruby Coffee Shop maupun di ruang meeting Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung.

"Saat ini untuk H+2 sudah mulai banyak yang booking. Kebanyakan untuk reuni, reuni SMA atau SMP. Pemesanan untuk halal bihalal personal dengan keluarga juga ada," imbuh dia.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)