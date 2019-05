Lirik dan Download Lagu Terbaru Lee Hi feat B.I iKON berjudul No One, Sedang Trending di Youtube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut lirik dan cara unduh atau download lagu terbaru Lee Hi feat B.I iKON berjudul No One.

Lee Hi merupakan penyanyi solo asal Korea Selatan asuhan YG Entertainment, yang baru saja comeback dengan mengusung singel terbarunya berjudul No One.

Di lagu terbarunya kali ini Lee Hi tak sendirian, melainkan berkolaborasi dengan B.I iKON rapper boygroup iKON, Kim Hanbin.

Lagu No One baru resmi dipublikasikan pada 30 Mei 2019, melalui akun Youtube OfficialLEEHI dan sejauh ini telah sudah mencapai 3 juta kali ditonton.

• Download MP3 Lagu A Whole New World Cover Hanin Dhiya & Andmesh, Lagi Trending di YouTube

Berikut lirik lagu No One

Nugu eobs-so

Naleul butjab-ajul nim-eun eobs-so?

Nun-eul ssisgo chaj-abwado boijiga anhneunde

Eodi issso

Naleul delyeoga jul nim-eun eobs-so?