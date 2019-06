TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 lagu Mamamoo berjudul Double Trouble Couple OST Strong Woman Do Boong Soon.

Lagu Double Trouble Couple dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama Korea, Strong Woman Do Boong Soon.

Mamamoo merupakan grup vokal wanita asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Rainbow Bridge World pada tahun 2014.

Grup ini secara resmi memulai debutnya pada tanggal 19 Juni 2014.

Mamamoo pada tahun 2019 baru merilis lagu baru yang berjudul Gogobebe.

Berikut lirik lagu Double Trouble Couple

goyohan maeumsoge Trouble

heundeulligo issneun geon True

saenggakjido moshan neoui jonjaero inhae

iri bokjaphaejyeosseo

pihal su eopsneun Sweet Trouble

gibuni nappeujin anhgun

naccseon neukkimiya pyeongonhal ttae boda

waenji deo kkeullineun geol

Oh I need you

I don’t understand me

jeomjeom ppajyeodeuneun geolkka

eoneu saenga nado mollae