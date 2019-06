Download MP3 Lagu Populer Judika Full Album, Jikalau Kau Cinta Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Judika Full Album, Jikalau Kau Cinta hingga hingga Hati & Cinta.

Judika, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2005, kerap menelurkan lagu-lagu yang populer.

Berikut ini lagu-lagu Judika tersebut.

1. Jikalau Kau Cinta

Jikalau kau cinta

Benar benar cinta

Jangan katakan kau tidak cinta

Jikalau kau sayang

Benar benar sayang

Tak hanya kata atau rasa kau harus tunjukan

Jangan sampai hingga perpisahan tiba

Dan semua yang tersisa hanyalah air mata

Hanya air mata

Mungkin saja cinta kan menghilang selamanya

Dan semua yang tersisa hanyalah air mata

Hanya air mata cinta

Jikalau kau sayang benar benar sayang

Tak hanya kata atau rasa kau harus tunjukan

Oooo wooo oooo wooo

Percayalah

Kemanapun kau acuh cinta tak pernah rapuh

Berpaling pun tak mampu hilangkan cinta percayalah

Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba

Dan semua yang tersisa hanyalah air mata

Hanya air mata

Mungkin saja cinta kan menghilang selamanya dan semua yang tersisa hanyalah air mata

Hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata

Cinta

2. Setengah Hati Merindu

Mengapa waktu

Tak pernah berpihak kepadaku

Apakah aku terlalu

Terlalu banyak berkelana

Mengapa kita

Masih saja tak pernah bersatu

Selalu saja bertemu bertemu saat

Kau milik yang lain

Mungkin kau bukanlah jodohku

Bukan takdirku

Terus terang

Aku merindukanmu

Setengah mati merindu

Tiada henti merindukanmu

Masih hatiku untukmu

Aku tetap menunggumu

Mengapa waktu

Tak pernah berpihak kepadaku

Apakah aku terlalu

Terlalu banyak berkelana

Mungkin kau bukanlah jodohku

Atau bahkan bukan takdirku

Terus terang

Aku merindukanmu

Setengah mati merindu

Tiada henti merindukanmu

Masih hatiku untukmu

Aku tetap menunggumu

Wowowowwo

Aku merindukanmu

Setengah mati merindu Wow

Aku merindukanmu

Masih hatiku untukmu

Aku tetap menunggumu

Ku tetap menunggu setengah matiku

Menunggumu Woow

Menunggumu

Aku tetap menunggumu

3. Aku Yang Tersakiti



Pernahkah kau merasa... jarak antara kita?

Kini semakin terasa... setelah kau kenal dia

Aku tiada percaya... teganya kau putuskan

Indahnya cinta kita... yang tak ingin ku akhiri

Kau... pergi... tinggalkanku

Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti?

Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari

Oh Tuhan tolonglah aku hapuskan rasa cintaku

Akupun ingin bahagia walau tak bersama dia...

Yeah woo woo yeah

Memang takkan mudah bagiku 'tuk lupakan segalanya

Aku pergi untuk dia...

Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti?

Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari

Oh Tuhan tolonglah aku hapuskan rasa cintaku

Akupun ingin bahagia (walau tak) walau tak bersama dia...

Oh (Janjimu yang kau ingkari)

Dia...

Oh Tuhan tolonglah aku hapuskan rasa cintaku

Akupun ingin bahagia walau tak bersama dia...

Oh hhmmm

4. Hati & Cinta

Di saat malam langit tanpa bintang

Coba menggoyahkanku

Merapuhkanku di sini

Ku coba tegar kini

Tanpa dirimu kasih

Yang selalu menemani