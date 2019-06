Irish Bella Istri Ammar Zoni Hamil, Denny Darko Ungkap Prediksinya yang Mengejutkan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru sebulan menikah, pasangan pesinetron Ammar Zoni dan Irish Bella nyatanya telah dilimpahi banyak kebahagiaan.

Bagaimana tidak, Ammar Zoni dan Irish Bella kini tengah menantikan kehadiran buah hati pertama mereka.

Kabar bahagia ini disampaikan langsung Ammar Zoni dan Irish Bella melalui akun media sosial masing-masing.

Uniknya, Irish Bella menggunakan cara antimainstream untuk memberitahukan kehamilannya pada sang suami.

Wanita yang akrab disapa Ibel itu mengajak sang suami bermain game dengan mata tertutup.

Ia pun meminta Ammar menebak setiap barang yang yang dimasukkannya ke dalam sebuah kotak, mulai dari jam tangan, gantungan, sepatu bayi, hingga dot bayi.

Pada akhirnya, semua petunjuk itu mengarah pada sebuah kertas di tangan Ibel yang bertuliskan "You Are Going to be a daddy".

Tak pelak, kabar bahagia dari Ammar Zoni dan Irish Bella ini disambut gembira oleh para netizen, tak terkecuali mind illusionist Denny Darko.

Tak mau ketinggalan euforia ini, Denny Darko pun mencoba mengungkap prediksinya lewat sejumlah kartu Tarot yang telah dipersiapkannya.

Ini terungkap dalam vlog terbarunya di channel YouTube Denny Darko pada Sabtu (1/6/2019).