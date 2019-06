Lirik dan Download MP3 Lagu James Bay Berjudul Bad, Salah Satu Lagu Trending di Youtube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - James Michael Bay atau yang lebih dikenal dengan nama panggung James Bay, tengah mengeluarkan lagu terbarunya berjudul Bad.

Kamu akan menjumpai cara unduh atau download MP3 lagu James Bay berjudul Bad dalam artikel ini.

Selain itu kamu juga dapat bersenandung dengan lirik dan nonton video klip lagu James Bay berjudul Bad.

Diketahui seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris tersebut telah merilis sejumlah lagu dan singel di antaranya seperti Hold ‘Back the River’.

Sebelum merilis album pertamanya Chaos and the Calm pada 2015 silam.

Dan di tahun ini James Bay mengawali karier, dengan meliris sebuah lagu atau singel yang berjudul Bad pada 12 Mei 2019 melalui kanal Youtubenya James Bay.

Berikut lirik lagu Bad

I know it hurts that we don't touch anymore

It's even worse because we built this from the floor

It's just as hard for me to know I might see you around