Sinopsis dan Download Film Unknown, Bisa Langsung Disimpan di HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut adalah sinopsis dan cara unduh atau download film Unknown.

Film Unknown merupakan film Inggris, Jerman, Prancis bergenre psychological thriller yang dirilis pada 2011 silam.

Film ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra, yang didikung dengan bintang-bintang terkenal antara lain seperti Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, dan Frank Langella.

Adapun tanggal rilis perdanya bertepatan pada 16 Februari 2011, film berdurasi 113 menit ini merupakan adaptasi dari novel Prancis yang terbitan tahun 2003 berjudul Out of My Head karya Didier Van Cauwelaert.

Film Unknown dapat dikatakan cukup sukses, pasalnya di akhir penayangan film ini mampu menuai pendapatan kotor senilai $136 Jutaan dari jumlah anggaran $30 – 40 Juta.

Berikut sinopsis film Unknown

Unknown mengisahkan tentang seorang pria bernama Martin Harris (Liam Neeson) yang terbangun dari koma dan mendapati identitas dirinya telah direbut oleh orang lain.

Di mana orang-orang, termasuk istrinya, tak mengenal dirinya.

Kisah berawal dari Martin dan istrinya Liz (January Jones), yang baru saja tiba di Berlin untuk menghadiri sebuah konferensi Bioteknologi.

Saat keduanya sampai di hotel, yang juga merupakan tempat berlangsungnya konferensi, Martin menyadari bahwa ia meninggalkan koper miliknya dengan paspor di dalamnya di bandara.