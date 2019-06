Ungkapan Rasa Cinta Tulus Ivan Gunawan ke Ayu Ting Ting

Ungkapan Cinta Tulus Ivan Gunawan ke Ayu Ting Ting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan (37) sudah lama diketahui memiliki kedekatan dengan pedangdut Ayu Ting Ting (26).

Bahkan, secara terang-terangan Ivan mengaku sangat tulus menyayangi Ayu Ting Ting.

Hal itu diungkapkan Ivan dalam unggahannya di akun Instagram-nya, Minggu (2/6/2019).

"'I remember when the first time I falling in love with you, it was the best thing that has ever happened to me few years ago'#ivangunawan #lovelife," tulis Ivan seperti dikutip Kompas.com, Senin (3/6/2019).

Ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019) siang, Ivan mengaku sedang berbahagia saat mengungkapkan rasa sayangnya pada pelantun "Sambalado" itu.

"Oh ya kalau aku kan orangnya ekspresif. Kalau aku lagi merasa happy, atau merasa seperti apa ya memang aku suka menulis sesuatu," ungkap Ivan.

Namun, saat ditanya apakah dirinya dan Ayu Ting Ting sudah resmi berpacaran, Ivan menjawabnya dengan malu-malu.

"Tanya dia (Ayu) aja," kata Ivan lagi.

Ivan menegaskan bahwa rasa sayangnya pada Ayu adalah perasaan yang tulus.

"Ya sayang (tulus) lah. Tanya aja dia, sayang enggak," ungkap Ivan. (*)

