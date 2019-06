Daftar Film Bioskop yang Tayang pada Libur Lebaran 2019, Simak Sinopsisnya

TRIBUNLAMPUNGC.O.ID - Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan bersama keluarga selama Lebaran 2019 ini

Jika kamu dan keluargamu tak mudik selama libur Lebaran 2019 ini, maka tak ada salahnya mengunjungi bioskop untuk menonton film bersama.

Ada banyak pilihan film yang bisa kamu saksikan di bioskop selama libur Lebaran 2019 ini.

Film-film bioskop tersebut dijadwalkan akan tayang bulan Juni 2019.

Daftar Film bioskop yang akan tayang bulan Juni 2019 ini dilengkapi Sinopsis dan trailer-nya.

Berikut ini Tribun Timur sajikan daftar film yang akan tayang di Bioskop Indonesia pada Juni 2019 dilansir dari Tribun Jateng:

1. Hit & Run

Film komedi action ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2019.

Berikut ini sinopsis film Hit n Run : Tegar Saputra adalah seorang polisi selebriti yang kemana-mana selalu diikuti kamera karena memiliki acara reality shownya sendiri.

Tegar ditugaskan untuk menangkap Coki, seorang gembong narkoba yang baru kabur dari penjara.

Sayangnya, di misi kali ini Tegar yang individualis harus dipasangkan dengan Lio, seorang tukang tipu.

Tegar yang terbiasa beraksi sendirian kini harus berusaha menyelesaikan misinya bersama Lio yang justru membuat susah.

Aksi Tegar dan Lio mencari Coki ditemanin Meisa seorang penyanyi dan Jefri. Akankah misinya tercapai?

Pemeran: Tegar Saputra (Joe Taslim), Coki (Yayan Ruhian), Lio (Chandra Liow), Meisa (Tatjana Saphira) dan Jefri (Jefri Nichol).

2. Ghost Writer

Film Ghost Writer akan tayang di bioskop Indonesia pada 4 juni mendatang.

Film komedi horor yang dibintangi Tatjana Saphira itu bercerita tentang buku diary tua.

Berikut ini sinopsis film Ghost Writer :

Karena masalah ekonomi, Naya (Tatjana Saphira) dan adiknya yang bernama Darto terpaksa harus pindah ke sebuah rumah tua.

Darto sendiri merasa curiga, kenapa rumah sebesar itu disewakan dengan harga murah.

Naya tak peduli. Baginya bisa menemukan tempat tinggal yang nyaman untuk menulis novel adalah haol yang ia butuhkan saat itu.

Darto mulai tidak nyaman dengan keanehan yang mulai terjadi, sedangkan Naya, ia justru menemukan sesuatu yang menakjubkan.

Yaitu buku diary.

Usai membaca diary itu, Naya melihat sebauh kisah yang begitu emosional.

Ia ingin menjadikan kisah itu sebagai novel, hanya saja ia perlu tahu siapa penulisnya.

Naya perlu tahu bagaimana endingnya.

Namun ternyata sang penulis yang bernama Galih (Ge Pamungkas) telah meninggal dan menjadi penungu di rumah itu.

Galih tidak terima saat bukunya dicuri, Naya pun membujuknya.

Ia menawari Galih untuk jadi ghost writernya. Dan menyuruh Galih untuk menyelesaikan novel Naya.

Belum selesai urusan keduanya, muncul Bening (Asmara Abigail) yang meneror.

Padahal, Naya sudah dikejar deadline oleh editornya, Alvin (Ernest Prakasa).

Mampukah Naya membujuk Galih untuk menyelesaikan novelnya? Lalu, siapa sesungguhnya Bening?

3. Si Doel The Movie 2 (2019)

Berikut ini sinopsis film Si Doel The Movie 2 (2019) :

Zaenab (Maudy Koesnaedi) semakin tidak menentu hatinya ketika Doel (Rano Karno) pulang dan mengetahui bahwa Doel bertemu Sarah (Cornelia Agatha) ketika di Amsterdam.

Apalagi ketika Doel memberi kabar bahwa Sarah dan Dul akan tinggal di Jakarta. Kini Zaenab harus memilih untuk mempertahankan pernikahannya atau meninggalkan Doel.

4. Kuntilanak 2

Usai mencabut paku di kepala Kuntilanak (2018), Dinda kembali harus berurusan dengan makhluk serupa saat berusaha mencari ibunya.

Film garapan sutradara Rizal Mantovani ini menceritakan kisah pertemuan Dinda dengan sosok perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungnya.

Berikut ini Sinopsis film Kuntilanak 2 2019 :

Seorang perempuan bernama Karmila datang menemui Tante Donna dan mengaku sebagai ibu kandung Dinda.

Tante Donna agak heran dengan sosok Karmila.

Pasalnya, ia terlihat misterius dengan rambut panjang dan gaya bicaranya yang halus.

Ia yang selama ini mengasuh Dinda pun melarang anak angkatnya itu untuk menemui Karmila.

Namun Dinda yang sudah lama penasaran dnegan sosok ibunya, lantas bersikeras menemui Karmila tanpa izin Donna.

Dinda akhirnya mengajak adik-adik angkatnya untuk pergi menemui Karmila.

Dinda dan adik-adiknya tidak sendirian, mereka ditemani oleh Julia dan Edwin.

Karmila sendiri tinggal di sebuah tempat terpencil.

Untuk sampai ke rimah Karmila, Dinda harus melewati hutan belantara yang gelap, sepi dan penuh keanehan.

Hutan yang mereka lewati tersebut kabarnya menjadi tempat untuk orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu hitam.

Suasana mencekam terlihat saat mobil yang dikemudikan oleh Edwin melewati hutan tersebut.

Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kayu di tengah hutan.

Rumah tempat Karmilla tinggal.

Namun usai bertemu Karmila, Dinda merasa ada banyak hal janggal.

Dinda pun harus berhadapan lagi dengan kuntilanak yang kembali bangkit.

Kali ini Dinda harus berusaha lebih keras untuk mengalahkan kuntilanak ini.

Jika di film sebelumnya kuntilanak mampu dikalahkan dengan paku dan mantra-mantra, kali ini Dinda menghadapi sesuatu yang berbeda.

Mampukah Dinda mengalahkan Kuntilanak 2 ini?

5. Single Part 2

Film drama komedi yang situlis dan disutradarai Raditya Dika ini akan tayang di Bioskop Indonesia pada 4 Juni 2019.

Berikut ini sinopsis film Single Part 2:

Ebi, Menuju usia 30 tahun dan masih Single. Menuju usia 30 tahun tanpa pernah pacaran. Menuju usia 30 tahun dan masih sendirian.

Sekarang Ebi bertekad sebelum ulang tahunnya yang ke 30 ia harus melepaskan status Singlenya. Ia harus punya pacar. Walau Ebi sama sekali tidak tahu bagaimana caranya.

6. Men In Black

film Men in Black: International disebut juga MIB : International rencananya akan ditayangkan di Amerika Serikat pada 14 Juni 2019 dan kemungkinan akan ditayangkan di Indonesia pada kisaran tanggal yang sama.

Sedangkan sinopsis film Men In Black menceritakan tentang sebuah tim agen rahasia yang disebut Men in Black (MIB).

Kelompok agen rahasia MIB berbasis di London, Inggris.

Kelompok MIB memiliki misi untuk menghadapi serangan alien.

Untuk menghadapi para alien, anggota tim MIB mau tak mau jadi harus keliling dunia.

7. x-Men Dark Phoenix

Berikut ini sinopsis X-men Dark Phoenix : Ini adalah kisah salah satu karakter X-Men yang paling dicintai, Jean Grey, saat ia berevolusi menjadi DARK PHOENIX yang ikonik.

Sewaktu menjalankan misi penyelamatan di luar angkasa yang mengancam jiwa, Jean dihantam oleh kekuatan kosmik yang mengubahnya menjadi salah satu mutan paling kuat dari semua.

Bergulat dengan kekuatan yang semakin tidak stabil ini serta masa lalu kelam pribadinya sendiri, Jean kehilangan kendali, memecah keluarga X-Men dan mengancam akan menghancurkan planet kita ini.

Flm ini adalah film X-Men yang paling intens dan emosional yang pernah dibuat. Ini adalah puncak dari 20 tahun seri film X-Men, dimana keluarga mutan yang kita kenal dan cintai harus menghadapi musuh mereka yang paling dahsyat - salah satu dari mereka sendiri.

8. Toy Story 4

Film Toy Story 4 yang bercerita soal dunia boneka mainan akan rilis di bioskop pada 21 Juni 2019.

Film Toy Story 4 bercerita tentang perjuangan Woody yang harus berusaha menyadarkan Forky, mainan baru yang terbuat dari spork, yakni gabungan dari sendok dan garpu.

Berikut ini sinopsis film Toy Story 4 :

Setelah pemilik lama mereka, Andy, memberikan mainan lamanya kepada gadis muda bernama Bonnie, kini Woody, Buzz, Lightyear dan kawan-kawannya berkenalan dengan teman baru.

Bonnie memperkenalkan Forky, yakni mainan buatan tangan yang Bonnie buat dari spork alias garpu.

Garpu itu dihias hingga memiliki tangan, mata, mulut, dan kaki.

Saat Forky dijajarkan dengan mainan lainnya, sahabat-sahabat Woody agak merasa aneh dengan sahabat mainannya yang berwujud garpu itu.

Bahkan Forky sendiri tidak nyaman saat dirinya disebut mainan.

Ia ingin menjadi garpu saja.

Forky mengalami krisis eksistensial yang ingin menjadi spork dan bukan mainan.

Sang koboi Woody dan gengnya pun memulai perjalanan petualangan untuk membantunya memahami bagaimana seharusnya menjadi mainan.

Sepanjang jalan, mereka menemukan betapa besar dunia sebenarnya bisa untuk mainan.

Lalu akankah Forky menemukan jati dirinya sebagai mainan?

9. Tolkien

Berikut ini sinopsis film Tolkien: Tolkien yang menjalani kehidupannya sebagai seorang anak yatim piatu yang berusaha menjalani kehidupan serta perjalanannya menemukan teman, sahabat, cinta dan inspirasinya dalam menulis ketika masih berkuliah di Universitas Oxford.

Dia menjalani wajib militer yang mengantarkannya pada Perang Dunia I yang dahsyat yang menjadi inspirasi lahirnya cerita-cerita dalam novelnya.

Dalam film ini juga akan diceritakan awal mula Tolkien menemukan inspirasinya sehingga melahirkan salah satu karya fenomenalnya yaitu The Hobbit dan The Lord of The Rings yang biasanya disebut sebagai novel-novel Middle Earth.

10. Rumah Merah Putih

Film Rumah Merah Putih yang dibintangi oleh Pevita Pearce akan tayang di bioskop pada 20 Juni 2019 mendatang.

Berikut ini sinopsis film Rumah Merah Putih :

Farel dan Oscar tinggal di perbatasan Indonesia ( NTT ) - Timor Leste.

Meskipun hidup sederhana, rasa cinta mereka terhadap tanah air sangatlah dalam.

Bersama kedua temannya Anton dan David mereka mengikuti lomba panjat pinang, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, bukannya kompak mereka malah bertengkar hadiah mana yang harus diambil duluan. Mereka gagal dan saling menyalahkan.

Masalah makin rumit ketika dua kaleng cat merah putih milik Farel hilang entah kemana.

Takut dimarahi ayahnya, Farel dan Oscar berupaya mengumpulkan uang untuk membeli cat pengganti.

Dari Om Oracio mereka mengetahui akan ada lomba panjat pinang ke-2, dan berhadiah cat merah putih, namun saat panjat pinang Oscar terjatuh dan sakit.

Farel sangat sedih karena merasa bersalah. Perjalanan Farel, Oscar dan teman-temannya untuk merayakan 17 Agustus menjadi cerita utama film ini. (tribunjateng.com/jen)

