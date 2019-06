Promo Potongan Harga Tiket 50 Persen di TIX ID Masih Berlaku Hingga 9 Juni 2019, Buruan!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Bingung hendak pergi kemana di Libur Lebaran H+3 hari ini? Mungkin beberapa rekomendasi film yang tayang di beberapa bioskop Bandar Lampung ini bisa jadi rujukan.

Berikut Tribun Lampung merilisnya dari TIX ID Jumat, 7 Juni 2019

1. Boemi Kedaton XXI, di Mal Boemi Kedaton (MBK) Jalan Teuku Umar Bandar Lampung dengan harga tiket Rp 50 ribu :

* Film Aladdin dengan jam tayang mulai pukul 11.00 WIB dan terakhir tayang 21.40 WIB.

* Film John Wick : Chapter - Parabellum dengan jam tayang pukul 19.00 WIB

* Film Godzilla Ii : King Of The Monsters dengan jam tayang pukul 12.15 WIB an terakhir tayang 20.30 WIB

* Film bergenre horor Kuntilanak II yang tayang pukul 12.40 WIB dan terakhir 21.20 WIB

* Film Si Doel The Movie 2 tayang mulai pukul 13.00 WIB dan terakhir 21.20 WIB

* Film Single Part 2 tayang mulai pukul 11.00 WIB dan terakhir tayang 21.40 WIB

* Film Hit & Run tayang mulai pukul 12.05 WIB dan terakhir tayang 21.45 WIB

2. Central, Central Plaza Lantai Jalan Kartini Bandar Lampung dengan harga tiket Rp 40 ribu :

* Film Single Part 2 tayang mulai pukul 11.10 WIB dan terakhir tayang 21.50 WIB

* Film Ghost Writer tayang mulai pukul 12.15 WIB dan terakhir tayang 20.55 WIB

* Film Si Doel The Movie 2 tayang mulai pukul 12.30 WIB dan terakhir tayang 20.50 WIB

3. Ciplaz Lampung XXI, Mal Lampung Rajabasa Jalan ZA Pagar Alam dengan harga tiket Rp 40 ribu :

* Film Si Doel The Movie 2 tayang mulai pukul 12.45 WIB dan terakhir tayang 21.05 WIB

* Film Ghost Writer tayang mulai pukul 12.45 WIB dan terakhir tayang 21.25 WIB

* Film Kuntilanak II yang tayang pukul 12.30 WIB dan terakhir 21.10 WIB

* Film Hit & Run tayang mulai pukul 12.05 WIB dan terakhir tayang 21.45 WIB

4. Mal Kartini XXI, Lantai 3 dengan harga tiket Rp 45 ribu :

* Film Godzilla Ii : King Of The Monsters dengan jam tayang pukul 12.45 WIB an terakhir tayang 21.00 WIB

* Film Ghost Writer tayang mulai pukul 12.30 WIB dan terakhir tayang 21.10 WIB

* Film Kuntilanak II yang tayang pukul 12.00 WIB dan terakhir 20.40 WIB

* Film Aladdin dengan jam tayang mulai pukul 11.00 WIB dan terakhir tayang 19.00 WIB

* Film Si Doel The Movie 2 tayang mulai pukul 12.15 WIB dan terakhir tayang 20.35 WIB

* Film Single Part 2 tayang mulai pukul 11.05 WIB dan terakhir tayang 21.45 WIB

Bagi pemesan tiket pertama akan mendapatkan diskon 50 persen dari harga tiket dengan syarat ketentuan berlaku. Bisa dilihat langsung di TIX ID.

Promo berlaku hingga 9 Juni mendatang dan hanya berlaku untuk film Lebaran di aplikasi TIX ID. Yakni film Hit & Run, Si Doel The Movie 2, Ghost Writer, Kuntilanak II, dan Single Part 2.(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia M)