Lagu Terbaru TXT, Lirik dan Download MP3 Lagu TXT Berjudul Nap of the Star

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID –Tomorrow X Together atau yang lebih dikenal TXT adalah grup vokal pria Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment, kembali memanjakan para penggemarnya lewat lagu terbarunya yang berjudul ‘Nap of the Star’.

Berikut adalah lirik lagu dan cara unduh atau download MP3 lagu TXT berjudul Nap of the Star.

Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai kelima anggota TXT tersebut resmi mempublikasi video klip Nap of the Star pada 5 Jun 2019, melalui kanal Youtube ibighit.

Sebelumnnya lagu Nap of the Star merupakan salah satu lagu yang dirilis melalui mini album debut ‘The Dream Chapter: STAR’ yang dirilis pada bulan Maret lalu.

Berikut lirik lagu Nap of the Star

I can see

Nae ape nega eopseodo

I feel you

Amu mal haji anhado

Because I believe in you