Ilustrasi. Lirik dan Download MP3 Don't Need Your Love dari NCT DREAM dan HRVY, Lagu Terbaru NCT DREAM dan HRVY

TRIBUNLMAPUNG.CO.ID – Berikut adalah cara unduh atau download MP3 Don't Need Your Love dari NCT DREAM dan HRVY.

Selain itu kamu juga dapat bernyanyi melalui lirik lagu dan menonton video klip Don't Need Your Love dari NCT DREAM dan HRVY.

Lagu Don't Need Your Love merupakan lagu ke-13 di season 3 dari series SM STATION, yang dirilis pada 6 Juni 2019 kemarin.

Lagu ini adalah hasil kolaborasi dari NCT Dream dan HRVY, tak ayal hal tersebut langsung mendongkrak popularitas akan lagu ini.

Terbukti, lagu Don't Need Your Love mampu meduduki trending 6 Youtube, dengan jumlah pencapaian 3 Jutaan kali ditonton para pengguna Youtube.

Berikut lirik lagu Don't Need Your Love

Yeah, you and I fell in too deep

Love, hate, no in between

Too little, too late for us, oh-oh

Those dimples on your face