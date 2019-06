Ilustrasi. Sinopsis dan Download Film Journey to the Center of the Earth, Film Keluarga untuk Libur Lebaran.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut adalah sinopsis dan cara unduh atau download film Journey to the Center of the Earth.

Film Journey to the Center of the Earth sangat cocok untuk temani hari libur lebaran bersama keluarga.

Film Journey to the Center of the Earth merupakan film 3-D yang dirilis pada 2008, yang dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan di antaranya seperti Brendan Fraser, Josh Hutcherson, dan Anita Briem.

Film berdurasi 92 menit dibuat berdasarkan pada novel dengan nama yang sama karya Jules Verne.

Adapun pengerjaannya film ini disutradarai oleh Eric Brevig dan diproduser oleh Brendan Fraser, film Journey to the Center of the Earth dirilis pada 11 July 2008 untuk versi Bioskop 3D dan 2D.

Film ini juga merupakan perkenalan dari efek spesial 4D di bioskop-bioskop di Seoul, Korea Selatan.

Berkat hal tersebut, film Journey to the Center of the Earth sukses meraup pendapatan kotor $ 220 Jutaan.

Berikut sinopsis film Journey to the Center of the Earth

Film Journey to the center of the earth mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Treveor.

Treveor begitu menggilai ilmu pengetahuan dan selalu haus akan segala hal yang berbau dengan pengetahuan.