Download Film Drama Korea Berjudul Be With You, Langsung Tonton di HP

Sinopsis dan Download Film Drama Korea Berjudul Be With You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, Sinopsis dan download film drama Korea berjudul Be With You

Bagaimanakah sinopsis drama korea Be with you?

Be with You adalah film romansa Korea Selatan tahun 2018 yang dibintangi oleh So Ji-sub dan Son Ye-jin.

Dalam drakor atau drama korea ini disutradarai oleh Lee Jang-hoon.

Film drakor be with you ini merupakan film daur ulang dari film Jepang tahun 2004 yang bernama sama, yang didasarkan dari novel karya Takuji Ichikawa.

Dalam sinopsis Be with you menceritakan bagaimana seorang Woo Jin ( So Ji Sub ) menjalani kehidupan bahkan ia merawat putranya sendiri setelah ditinggal mendiang istrinya Soo-A ( Son Ye-Jin ).

Woo Jin yang tegar berusaha memberikan pengertian yang terbaik kepada putranya, Ji Ho ( Kim Ji Hwan ).

Wo Jin sangat hebat bahkan ia tidak menunjukkan rasa sedihnya karena anak semata wayangnya itu belum memahami konsep kematian.

Suatu hari, Ji Ho mengatakan kepada Woo Jin bahwa Ia akan bertemu dengan Ibunya kembali jika hujan turun.

Woo Jin yang sabar mencoba memahami Ji Ho dengan mengiyakan apa yang dikatakan putranya.