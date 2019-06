TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 lagu EXO berjudul Love Shot.

Love shot merupakan Album repackage EXO yang dirilis hanya sebulan setelah promosi lagu Tempo berakhir.

Mengingat EXO sedang banyak dibicarakan rasanya tak sulit mencari pendengar musik untuk menyukai lagu Love Shot EXO ini.

Lagu love shot dirilis pada akhir tahun 2018.

Exo adalah sebuah boy band Korea Selatan-Tiongkok berbasis di Seoul.

Adapun anggota Exo ada sembilan anggota diantaranya Suho, Baekhyun, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, Xiumin, Lay, dan Chen.

Grup ini dibentuk oleh SM Entertainment pada tahun 2011 dan debut pada tahun 2012.

Berikut lirik lagu yang sangat dinamis dan bertempo cepat ini.

Lirik Lagu Love Shot-EXO

chagapdorok seorol gyeonun chae

nari seon deut geu moksorien

summakhineun geosman gadeukhae

Oh oh oh oh oh

Aye ye