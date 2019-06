Irish Bella Hamil, Denny Darko Ungkap 2 Sosok yang Membayangi Pernikahan Irish dan Ammar Zoni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski baru satu bulan menikah, pesinetron Irish Bella telah mengumumkan kehamilannya.

Saat ini wanita yang akrab disapa Ibel tersebut sedang berbahagia menunggu kelahiran sang buah hati.

Bahkan, pemeran Suci dalam Sinetron Cinta Suci SCTV tersebut memberikan surprise ke sang suami Ammar Zoni ketika mengumumkan kehamilannya.

Irish Bella menggunakan cara antimainstream untuk memberitahukan kehamilannya pada sang suami.

Wanita yang akrab disapa Ibel itu mengajak sang suami bermain sebuah permainan dengan mata tertutup.

Ia pun meminta Ammar menebak setiap barang yang yang dimasukkannya ke dalam sebuah kotak, mulai dari jam tangan, gantungan, sepatu bayi, hingga dot bayi.

Pada akhirnya, semua petunjuk itu mengarah pada sebuah kertas di tangan Ibel yang bertuliskan "You Are Going to be a daddy".

Tak pelak, kabar bahagia dari Ammar Zoni dan Irish Bella ini disambut gembira oleh para netizen, tak terkecuali mind illusionist Denny Darko.

Tak mau ketinggalan euforia ini, Denny Darko pun mencoba mengungkap prediksinya lewat sejumlah kartu Tarot yang telah dipersiapkannya.